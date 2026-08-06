Китай впервые показал бомбардировщик H-6N с предполагаемой аэробаллистической ракетой

Китайский бомбардировщик H-6N в в сопровождении двух истребителей J-20 / © CCTV Эти кадры стали одним из наиболее наглядных публичных свидетельств использования самолетом такого вооружения и вновь привлекли внимание к развитию китайских средств нанесения дальних ударов.
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