Китай впервые показал бомбардировщик H-6N с предполагаемой аэробаллистической ракетой

Китайский бомбардировщик H-6N в в сопровождении двух истребителей J-20 / © CCTV Эти кадры стали одним из наиболее наглядных публичных свидетельств использования самолетом такого вооружения и вновь привлекли внимание к развитию китайских средств нанесения дальних ударов.