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Китай впервые показал бомбардировщик H-6N с предполагаемой аэробаллистической ракетой

Китай впервые показал бомбардировщик H-6N с предполагаемой аэробаллистической ракетой

Китайский бомбардировщик H-6N в в сопровождении двух истребителей J-20 / © CCTV  Эти кадры стали одним из наиболее наглядных публичных свидетельств использования самолетом такого вооружения и вновь привлекли внимание к развитию китайских средств нанесения дальних ударов.

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