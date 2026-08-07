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Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о недопуске России на чемпионат мира-2027.

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