О том, как именно йод влияет на защитные силы организма, почему его дефицит называют "скрытым голодом" и чем опасен бесконтрольный приём добавок, Metro рассказала эндокринолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая.
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