Михаил Чаплыга: С США дел уже никто иметь не будет

The Washington Post: «…американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с 6 миллиардами долларов на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль».
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