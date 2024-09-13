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Царьград

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В России запущен бесплатный онлайн-помощник для распознавания детских болезней

В России запущен бесплатный онлайн-помощник для распознавания детских болезней

Ведущие педиатры столицы бесплатно поделились своим опытом с родителями России.Врачам, ежедневно занимающимся лечением и диагностикой детских болезней, удалось разработать экспертный сервис "Здоровьедей.

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