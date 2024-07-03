На День города во Владивостоке установлен температурный рекорд

На День города во Владивостоке установлен новый температурный рекорд. По данным синоптиков, 2 июля воздух в городе прогрелся до +27,4 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений этого дня.
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