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На День города во Владивостоке установлен температурный рекорд

На День города во Владивостоке установлен температурный рекорд

На День города во Владивостоке установлен новый температурный рекорд. По данным синоптиков, 2 июля воздух в городе прогрелся до +27,4 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений этого дня.

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