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Залил лед кровью: перепуганная Орбакайте рассказала, как до травмы отговаривала внука Пугачевой от «Ледникового периода»

Никита Пресняков уже успел получить несколько травм. Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за старшего сына Никиту Преснякова, который участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, пишет Starhit.

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