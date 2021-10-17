Залил лед кровью: перепуганная Орбакайте рассказала, как до травмы отговаривала внука Пугачевой от «Ледникового периода»

Никита Пресняков уже успел получить несколько травм. Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за старшего сына Никиту Преснякова, который участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, пишет Starhit.
Никита Пресняков уже успел получить несколько травм. Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за старшего сына Никиту Преснякова, который участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, пишет Starhit.
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