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В Москве провели следственные мероприятия у сопредседателей «Депутатов мирной России»

В Москве провели следственные мероприятия у сопредседателей «Депутатов мирной России»

В Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России» (деятельность на территории РФ признана нежелательной), штаб-квартира которой находится в Берлине.

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