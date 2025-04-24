Шойгу: Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

www.globallookpress.com/MOD Russia/Twitter.com Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада против РФ или Белоруссии, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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