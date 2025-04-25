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Новости Тамбова

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55-летний тамбовчанин попал в больницу после падения с электросамоката

55-летний тамбовчанин попал в больницу после падения с электросамоката

В Котовске в ДТП пострадал мужчина на электросамокате. Авария случилась 24 апреля на улице Народной. как сообщает региональная Госавтоинспекция, 55-летний водитель электрического самоката "KugooKirin" не справился с управлением и допустил опрокидывание.

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