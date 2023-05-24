США воспринимают украинского главу Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте». Истинное отношение Америки к политику раскрыл член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько, выступая в эфире радио Sputnik.
США воспринимают украинского главу Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте». Истинное отношение Америки к политику раскрыл член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько, выступая в эфире радио Sputnik.
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