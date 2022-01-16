В Северной Осетии завершается строительство храма на территории штаба 58-й общевойсковой армии ЮВО

В Северной Осетии завершается строительство храма на территории штаба 58-й общевойсковой армии ЮВО

Появление на территории воинских частей храмов (часовен) позволит военнослужащим и гражданскому персоналу посещать церковь не только по выходным и праздничным дням.

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