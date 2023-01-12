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В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом

В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT.

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