В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала, передает RT.
Свежие комментарии