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Царьград

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Запись детей на бесплатные кружки и секции началась в ХМАО

Запись детей на бесплатные кружки и секции началась в ХМАО

В ХМАО стартовала запись детей на кружки и секции по сертификатам дополнительного образования. Дети от 5 до 18 лет могут заниматься спортом, творчеством и IT бесплатно.

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