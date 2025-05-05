«Я дам скучный ответ…» Шарль Леклер – о ситуации с Хэмилтоном в Майами

«Я дам скучный ответ…» Шарль Леклер – о ситуации с Хэмилтоном в МайамиFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер на пресс-подходе после финиша Гран При Майами высказался о ситуации, которая произошла между ним и напарником Льюисом Хэмилтоном.
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