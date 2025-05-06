Александр Овечкин: как 39-летний лидер "Вашингтона" удивляет в плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил впечатляющую игру Александра Овечкина, 39-летнего звездного нападающего, сравнивая его выступление в текущем плей-офф Кубка Стэнли с прошлым годом.
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