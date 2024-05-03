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Медведев стал 6-м игроком, который дошел минимум до 1/4 на всех крупнейших турнирах

Медведев стал 6-м игроком, который дошел минимум до 1/4 на всех крупнейших турнирах

Даниил Медведев после турнира в Мадриде стал шестым игроком, который дошел до четвертьфиналов на 15 крупнейших турнирах.

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