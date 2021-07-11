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Команда Костюковичей примет на своем поле ФК ´Белшина-2´ 10 июля.

Команда Костюковичей примет на своем поле ФК ´Белшина-2´ 10 июля.

Фото: fcbelshina.byВ субботу, 0 июля, на городском стадионе пройдет футбольный матч. Команда Костюковичей принимает на своем поле команду ´Белшина-2´ (Бобруйск) .

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