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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Британии остались шокированы отсутствием переговоров России и Запада

В Британии остались шокированы отсутствием переговоров России и Запада

ЛОНДОН, 9 февраля, ФедералПресс. Бывший лидер «Партии независимости Соединенного Королевства» и «Партии Brexit» Найджел Фарадж заявил, что шокирован тем, что Запад не рассматриваем идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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