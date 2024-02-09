В Британии остались шокированы отсутствием переговоров России и Запада

ЛОНДОН, 9 февраля, ФедералПресс. Бывший лидер «Партии независимости Соединенного Королевства» и «Партии Brexit» Найджел Фарадж заявил, что шокирован тем, что Запад не рассматриваем идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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