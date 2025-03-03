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Одного скандала Трампу оказалось мало

Одного скандала Трампу оказалось мало

Вслед за евроатлантическим единством президент США обрушил рынок криптовалют. Политическая буря, эпицентром которой стала публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, затмила собой практически все остальные события, и это не удивительно, потому что такого накала страстей в Овальном кабинете не видели, пожалуй, действительно никогда.

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