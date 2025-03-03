Одного скандала Трампу оказалось мало

Вслед за евроатлантическим единством президент США обрушил рынок криптовалют. Политическая буря, эпицентром которой стала публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, затмила собой практически все остальные события, и это не удивительно, потому что такого накала страстей в Овальном кабинете не видели, пожалуй, действительно никогда.