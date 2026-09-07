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Ветлугин показал пародию на Тарасову

Ветлугин показал пародию на Тарасову

Российский фигурист Матвей Ветлугин сделал пародию на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. В юмористическом видео, которое он опубликовал в своих соцсетях, спортсмен постарался передать узнаваемые интонации и обыграть знаменитые высказывания легендарного специалиста.

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