Ветлугин показал пародию на Тарасову

Российский фигурист Матвей Ветлугин сделал пародию на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. В юмористическом видео, которое он опубликовал в своих соцсетях, спортсмен постарался передать узнаваемые интонации и обыграть знаменитые высказывания легендарного специалиста.