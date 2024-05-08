В Сочи продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны Рабочие обнаружили на территории открытого аквапарка минометную мину времен Великой Отечественной войны.
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В Сочи продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны Рабочие обнаружили на территории открытого аквапарка минометную мину времен Великой Отечественной войны.