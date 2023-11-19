«Волонтеры береговой охраны»: как на самом деле себя называли сомалийские пираты

Еще буквально десяток лет назад СМИ пестрели заголовками с упоминанием сомалийских пиратов. Сейчас о случаях нападения почти не слышно — правительству страны удалось встать на путь наведения порядка в регионе.
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