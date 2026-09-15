The Daily Telegraph: Англия и Шотландия начали "войну" из-за виски

ROBERT PERRY/EPA/TASS Шотландские производители виски обозлились после того, как правительство Великобритании присвоило английскому односолодовому виски статус защищенного наименования.
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