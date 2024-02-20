В Великобритании предложили выслать российского посла

Представитель консерваторов в палате общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд предложил выслать из страны российского посла Андрея Келина после смерти оппозиционера Алексея Навального (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии