Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

Валерий Каулин

Туманные цели, но звучит красиво! Ещё бы понять, как будут определять эти проценты, и что делать с теми, кто продолжает свою антигосударственную деятельность при полном попустительстве власти. Неужто их закроют? И пресловутый Ельцин-центр? Что-то верится с трудом!