Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией потенциала каждого человека и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности, сообщается на сайте правительства.
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