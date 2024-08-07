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Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

Чернышенко будет курировать реализацию потенциала каждого человека

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках работы по достижению национальных целей развития России будет курировать направления, связанные с реализацией потенциала каждого человека и воспитанием патриотичной, социально ответственной личности, сообщается на сайте правительства.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Туманные цели, но звучит красиво! Ещё бы понять, как будут определять эти проценты, и что делать с теми, кто продолжает свою антигосударственную деятельность при полном попустительстве власти. Неужто их закроют? И пресловутый Ельцин-центр? Что-то верится с трудом!
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