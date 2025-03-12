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Традиции и приметы весеннего равноденствия, какого число оно наступит в 2025 году

Традиции и приметы весеннего равноденствия, какого число оно наступит в 2025 году

Традиции и приметы весеннего равноденствия, какого число оно наступит в 2025 году Алёна ЮрьеваВесеннее равноденствие — это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор с юга на север, символизируя начало весны в северном полушарии.

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