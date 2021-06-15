Любопытно, однако

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Конец рабству

Конец рабству

  Россия готовится сбросить американское иго. Спецоперация по Украине (Статья специально для тех, кто либо реально НЕ видит, и НЕ понимает, что в России делается и делалось все эти годы, либо целенаправленно ведет подрывную деятельность в соцсетях.

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Виктор
Какое сбросить иго американцев,а как же учредители иностранцы крупнейших компаний России,а наша недвижимость и бизнес за границей,а наши офшорные предприятия,а наши деньги в валюте за границей,так что ни нам это невыгодно и им не выгодно извлекать наши деньги из их экономики, а вообще было бы хорошо арестовать всю нашу валюту за рубежом,все вклады ,недвижимость и прочее вот тогда кто то из толстосумов наших обанкротился и Я был рад этому!
Наталья Андросова
Это все написано для простых смертных,а для них все как было,так и останется
Елена Вел
Для кого останется? Это уже сделано. Вы хоть поняли про что статья?
Ирина Богданова
Хотелось бы верить, что все так:)!!!
Татьяна Тучак
Ты, блин все рапродал, все разрушил и ничего, кроме как бесстыдно, врать не умеешь.
Елена Вел
Ты - это кто? Этим занимались - Горбачев и Ельцин ))) Сейчас как раз всё идет к тому, чтобы возвратить. )))
вячеслав харченко
Лес для Китая, Томская область, вот это и есть реальность.
Семенков Александр
Осталось самое главное, - победить коррупцию и установить справедливость!!!
Нина Шалева
Да мы всегда поддерживали нашего ВВП. Считаем его гениальным !

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