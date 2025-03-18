В деле о взрыве частного дома в Тобольске появились первые фигуранты, они помещены под домашний арест

В рамках расследования уголовного дела о взрыве частного дома в Тобольске следственные органы предъявили обвинения первым фигурантам.
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