Штурмовик рассказал о наведении переправы у Курахова под обстрелом

Российским бойцам пришлось наводить переправу через Кураховское водохранилище в ДНР, находясь под постоянным обстрелом со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ с позывным Маныч.