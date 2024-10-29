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Госдеп посоветовал Грузии сменить политику, или будут последствия

Госдеп посоветовал Грузии сменить политику, или будут последствия

В Госдепартаменте пригрозили "дальнейшими последствиями", если Тбилиси не изменит курс.США угрожают Грузии "последствиями", если Тбилиси сохранит нынешний курс.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну понятное дело. Других точек давления не осталось пошли угрозы.... прям как школьники на переменах.
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13 час.

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