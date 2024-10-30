"Стоим на мосту, чтобы его не снесли". В Тальменке люди вышли на стихийный митинг

Жители рабочего поселка Тальменка протестуют против сноса подвесного моста, который признали аварийным Стихийный митинг против сноса подвесного моста между переулками Мельничный и Песчаный в эти минуты проходит в рабочем поселке Тальменка.
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