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Ночью в Брянской области произошло ЧП с обрушением моста на пассажирский поезд

Ночью в Брянской области произошло ЧП с обрушением моста на пассажирский поезд

Ночью в Брянской области произошло ЧП с обрушением моста на пассажирский поезд. И другие новости:Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог заявил, что Путин прав, говоря, что НАТО ведет прокси-войну с Россией;«Всё это должно решаться между сторонами — между Украиной и Россией»;Детали плана ЕС по … .

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