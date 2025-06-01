Ночью в Брянской области произошло ЧП с обрушением моста на пассажирский поезд. И другие новости:Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог заявил, что Путин прав, говоря, что НАТО ведет прокси-войну с Россией;«Всё это должно решаться между сторонами — между Украиной и Россией»;Детали плана ЕС по … .
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