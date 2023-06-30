Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. В частности глава государства предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более детей.
Президент России Владимир Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. В частности глава государства предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более детей.
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