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Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. В частности глава государства предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более детей.

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