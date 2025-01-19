Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский депутат назвал макулатурой «столетний договор» с Британией

Украинский депутат назвал макулатурой «столетний договор» с Британией

«Столетнее соглашение», подписанное между Великобританией и Украиной, - ни что иное, как макулатура. Такое заявление сделал украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого киевский режим подозревает в госизмене.

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