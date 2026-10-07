Склады, заводы, энергетика: Украина подсчитывает ущерб от ночной атаки ВС РФ

Несколько районов Киева охватили пожары из-за ночных прилетов по промышленным и складским объектам, посетовал 7 октября в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко .
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