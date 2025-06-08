Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Маршал Победы

Маршал Победы

Единственный военачальник, не потерпевший ни одного поражения в войне Андрей Селиверстов Звание Маршала Советского Союза было Александру Михайловичу Василевскому присвоено всего через 29 дней после звания генерала армии, которое он получил первым из советских военачальников с начала войны.

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