Мир в Израиле — промежуточный шаг для нормализации отношений США и России

ХАМАС победил в войне, но главные события на Ближнем Востоке еще впереди Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Палестинская группировка ХАМАС передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.
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