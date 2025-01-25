БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мир в Израиле — промежуточный шаг для нормализации отношений США и России

Мир в Израиле — промежуточный шаг для нормализации отношений США и России

ХАМАС победил в войне, но главные события на Ближнем Востоке еще впереди Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Палестинская группировка ХАМАС передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.

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