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Мировое обозрение

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Не успел «дожать»: Вскрылись планы Грэма* втянуть Трампа в удары по «Хезболле»

Не успел «дожать»: Вскрылись планы Грэма* втянуть Трампа в удары по «Хезболле»

Сенатор Грэм* хотел втянуть США в войну с «Хезболлой». Не успел. Помешал Нетаньяху. И это — не просто дипломатический курьез, а срез реальной политики на Ближнем Востоке, где союзники часто тормозят друг друга активнее, чем враги.

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