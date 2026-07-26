Не успел «дожать»: Вскрылись планы Грэма* втянуть Трампа в удары по «Хезболле»

Сенатор Грэм* хотел втянуть США в войну с «Хезболлой». Не успел. Помешал Нетаньяху. И это — не просто дипломатический курьез, а срез реальной политики на Ближнем Востоке, где союзники часто тормозят друг друга активнее, чем враги.
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