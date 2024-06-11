Обнародован список 100 лучших вопросов для свиданий

Они помогут узнать собеседника получше и сблизиться с ним Хотите сделать свидание незабываемым и узнать друг друга поближе? Предлагаем вам исчерпывающий список вопросов, которые помогут разжечь искру и сблизят вас не только на первом свидании, но и на протяжении всей жизни! Безобидные вопросы Начните с несложных тем, которые помогут разогреть атмосферу и сделать первые шаги в мир знакомства.