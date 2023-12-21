Палестина подтвердила возобновление переговоров между Израилем и ХАМАС

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что переговоры Израиля и движения ХАМАС, касающиеся прекращения огня в Газа, действительно возобновились, однако позиции сторон чрезвычайно далеки друг от друга.
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