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В Москву вернулся полевой лунь

В Москву вернулся полевой лунь

Виды птиц, считавшиеся исчезнувшими, снова поселились в Москве, говорится на сайте mos.ru. Среди птиц, ранее считавшихся исчезнувшими в Москве — серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед.

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