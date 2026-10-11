Запрещающий экспорт нефти из РФ закон пытаются протащить в Конгрессе США Пока Дональд Трамп снимает санкции с российского дизтоплива, намереваясь снизить цены на дизель в Штатах, в Конгрессе США пытаются ввести полный запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов.