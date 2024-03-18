180 лет назад, 18 марта 1844 года, в городе Тихвине Новгородской губернии (сейчас Ленинградская область) родился композитор, педагог, дирижёр Николай Римский-Корсаков.
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180 лет назад, 18 марта 1844 года, в городе Тихвине Новгородской губернии (сейчас Ленинградская область) родился композитор, педагог, дирижёр Николай Римский-Корсаков.
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