Украинские беспилотники пытались атаковать электростанцию в Подмосковье. Что об этом известно?

Сразу 3 БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, разрушений нет Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Каширскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) в Подмосковье.
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