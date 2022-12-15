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В Союзе пенсионеров поддержали налоговые льготы на дачи для отдельных категорий граждан

В Союзе пенсионеров поддержали налоговые льготы на дачи для отдельных категорий граждан

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение группы депутатов и сенаторов о включении садовых домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.

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