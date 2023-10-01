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Билялетдинов уверен, что Семак до перерыва в чемпионате решит проблемы «Зенита»

По словам экс-футболиста, делать выводы о кризисе в команде пока ещё рано. Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что пока рано говорить о возможном кризисе в петербургском «Зените» — Проблемы должны решаться.

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