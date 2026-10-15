Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария в интервью подтвердила, что провалила адвокатский экзамен в США перед переездом в Китай в 2011 году, и заявила, что в этой стране "нет нормальных туалетов".
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