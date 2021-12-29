Аптекаря из Якутии осудили за присвоение денег за лекарства

Жительница Сунтарского района Якутии, работавшая аптекарем, присвоила почти полмиллиона рублей. Женщина не складывала в кассу деньги, которые ей платили за медикаменты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе прокуратуры.