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Аптекаря из Якутии осудили за присвоение денег за лекарства

Аптекаря из Якутии осудили за присвоение денег за лекарства

Жительница Сунтарского района Якутии, работавшая аптекарем, присвоила почти полмиллиона рублей. Женщина не складывала в кассу деньги, которые ей платили за медикаменты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе прокуратуры.

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