"Так жизнь всех мужиков складывается". Баста заявил, что согласен с фразой "Он пашет — я красивая" из скандальной песни Mia Boyka

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) заступился за исполнительницу хита "Экспонат" Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую ранее обвинили в дискредитации женщин из-за того, что в песне есть строчка "Он сильный — я красивая".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии