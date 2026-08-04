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SPLETNIK

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"Так жизнь всех мужиков складывается". Баста заявил, что согласен с фразой "Он пашет — я красивая" из скандальной песни Mia Boyka

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) заступился за исполнительницу хита "Экспонат" Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую ранее обвинили в дискредитации женщин из-за того, что в песне есть строчка "Он сильный — я красивая".

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